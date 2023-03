Gran Hermano 2022: el final cinematográfico de Marcos que los usuarios comparan con The Truman Show

Marcos Ginocchio cumplió su sueño de consagrarse campeón de Gran Hermano 2022 y la escena final del ciclo quedará impresa por siempre en su memoria, también en la de su "fandom".

Emocionados, los fanáticos del campeón compartieron en Twitter el video de Marcos caminando con su valija hacia la puerta de la casa, sensibilizado por haber ganado; ese último instante antes de que se apagaran las luces de la casa más famosa del país.

Y compararon la escena con la de la película The Truman Show, protagonizada por Jim Carrey. "El productor de GH se miró The Truman Show antes de arrancar el capítulo final, no puede ser esta escena completamente CINE de Marcos saliendo de la casa", afirmaron, impactados.

LA REACCIÓN DE JULIETA POGGIO Y MARCOS GINOCCHIO AL SHIPPEO DEL PÚBLICO DE GRAN HERMANO

“¡No sabíamos Santi! ¡Contá vos!”, dijo Julieta. “¡Yo siempre lo dije!”, acotó por su parte Nacho con la boca llena de sushi, y reafirmó: “Lo quise y lo dije”, agregó el joven que se contó que estaba al tanto del “shippeo” del “Nachiago” con Thiago.

Siempre con el reencuentro con su novio Lucca Bardelli en la cabeza, Julieta no dio pie a ningún malentendido con Marcos y exclamó sin dudar: “¡Somos primos! ¡Somos re primos!”, y el joven salteño no tuvo más remedio que coincidir con ella, pese a que los televidentes creen que está enamorado.

“Siempre tuvimos la mejor con Juli. Desde el principio nos hicimos muy amigo y siempre sentí que es de confianza. Somos primos, obvio, y siempre con mucha confianza y tratándonos como amigos”, dijo Marcos, y Julieta se mostró muy de acuerdo. “Bueno, prepárense para un afuera que va a ser fuerte con este y otros temas más”, les advirtió Del Moro.