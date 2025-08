El empate 2-2 entre Central Ballester y Victoriano Arenas, por la fecha 19 de la Primera C, terminó en escándalo el domingo 27 de julio y una violenta batalla campal se desató en los minutos finales cuando varios barras del equipo local invadieron el campo de juego y uno de ellos golpeó a Luis Ventura, que tuvo que quedó internado en una clínica.

El sujeto, identificado con el apellido Bogado, rompió el silencio y expresó su arrepentimiento en una entrevista con ISPA, Todo al Revés. “No me dí cuenta de que le pegué. Estoy en contra de la violencia y en contra de todo. Fue impulsivo, por defender a nuestro equipo y al club que amo”, aseguró.

“La violencia la generan los jugadores, vi que le estaban pegando al arquero entre cinco, que estaba el alambrado caído y entré. Estoy arrepentido de lo sucedido y le quiero pedir disculpas a Luis”, agregó el agresor.

Respecto al golpe que le propinó A Ventura, fue enfático: “No me dí cuenta de que era él, no estoy en contra de él y le quiero pedir disculpas públicamente. No me justifico, pero quiero aclarar que toda mi familia es laburante y no es un clan”. Luego explicó por qué reaccionó así: “Me lo crucé de frente, venía con una silla y pensé que me iba a pegar. Yo no soy boxeador ni practiqué boxeo”, aseguró, pese a las acusaciones de Ventura.

Tras el escándalo, Central Ballester sufrió duras sanciones: once jugadores suspendidos y su estadio clausurado. Por su parte, Bogado reconoció: “Me merezco el derecho de admisión, no entro más a la cancha y eso lo acepto, me corresponde”.

Y concluyó: “Le pegué a una persona que no le tenía que pegar. Yo no conozco a los dirigentes ni sé cómo se maneja el club, yo voy a ver el partido y si gana o pierde me da lo mismo porque lo sigo desde chiquito al club”.

