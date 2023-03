Gran Hermano 2022: la emotiva cena de nominados que hizo romper en llanto a La Tora

Como todos los sábados, los participantes que quedaron nominados en Gran Hermano 2022 tuvieron su clásica cena en la que compartieron sus sentimientos. Y a poco de que se conozca quién será la próxima eliminada del reality de Telefe, Lucila “La Tora” Villar no pudo contener las lágrimas en medio de una emotiva charla con Julieta Poggio y Camila Lattanzio.

Todo comenzó cuando Julieta habló de cómo vive estas instancias previas a que Santiago del Moro devele el misterio y cuente cuál fue la elección del público: “Quiero que se vayan otras personas. Yo estoy re ansiosa. Siento que cuando nos damos aliento, nos decimos palabras lindas, nos decimos todo lo que pasamos y lo afortunados que somos. Y todo eso está bien, pero no quiero que se termine. Es como que, a esta altura, no me quiero ir”, comenzó diciendo.

“Si dicen mi nombre voy a decir ‘no’. Esta es mi casa, hace mucho que vivo acá y no me voy, no salgo. Me da pánico salir por esa puerta. Pienso en que es raro dejar esta casa, mi cama, el parque, la cocina y a ustedes. Hace mucho que estoy acá adentro y siento que vivo acá. Es horrible”, agregó.

Tras escucharla, La Tora dejó fluir lo que le recorría por el cuerpo y quebró en llanto frente a sus dos compañeras: “Ay, es re triste”, atinó a decir, con la voz quebrada, y mientras intentaba secarse las lágrimas.

Por último, Camila cerró, a corazón abierto: “¡No, basta, por favor! Basta, Ju. Me están poniendo nerviosa. Lo feo es que se termine la convivencia, la comida entre nosotros, el sauna, la pileta. Es horrible, pero no nos pongamos a llorar. Nadie se quiere ir”.

TOMÁS HOLDER REVELÓ CUÁL FUE EL PRIMER LUGAR QUE VISITÓ CUANDO LO ELIMINARON DE GRAN HERMANO

Luego de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder pasó por LAM, sorprendió al hablar de su paso por el reality de Telefe y dio detalles del significativo lugar que eligió en su primera salida después del programa.

“Hoy fue la primera vez que salí y fui al shopping. Dije ‘bueno, si voy a salir a la calle, lo voy a hacer con la cabeza en alto a un lugar donde haya mucha gente y no me voy a esconder’. Me pidieron muchas fotos y me dijeron que no me tendría que haber ido de la casa”.

“No voy a negar que quizás la gente más grande me miraba mucho y eso nunca me había pasado. Una señora pasó por al lado mío con una amiga y se río. Pero yo no me enojo porque no saben la persona que hay detrás. Mientras mis seres queridos sepan lo que valgo y vean que estoy bien, estoy contento”, agregó.

En cuanto a la personalidad que mostró en Gran Hermano, expresó: “Mi personaje es el mismo que muestro en las redes sociales y creo que llegó a hacer reír tanto que pegó y fue viral. También fue demostrarle a la gente que me podía reír de mí mismo”.

“Siento que hay gente que puede tener diferentes opiniones, pero sí no me gusta que metan palabras en mi boca como cuando dijeron, por ejemplo, que yo había dicho que era homofóbico porque eso no está en ningún lado”, cerró, tajante.