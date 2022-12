Gran Hermano 2022: Daniela reveló si usó a Thiago para el juego o si está realmente enamorada de él

Daniela Celis, la novena eliminada de Gran Hermano 2022, visitó a Santiago del Moro en El Debate y respondió si está enamorada de Thiago, joven con el que vivió un apasionado y controversial romance en la casa más famosa del país.

"¿Estás enamorada de Thiago o que lo usaste?", le preguntó Laura Ubfal a la exparticipante.

Decepcionada del joven de González Catán tras oírlo hablar sin afecto a sus espaldas, Daniela respondió: "No, no estoy enamorada de él. Enamorada es una palabra muy grande".

Acto seguido, se explayó con la voz temblorosa y al borde del llanto: "Yo estaba más enganchada con él que él conmigo. Él me decía 'no veo un afuera con vos. No te veo conmigo'. Lo único que podía hacer era remarla".

EL DESCONSOLADO LLANTO DE DANIELA LUEGO DE QUE THIAGO SACARA AL CONEJO DE LA PLACA DE NOMINADOS

Quebrada por la decisión de Thiago en Gran Hermano 2022, Daniela rompió en un desconsolado llanto, luego de que su novio no la salvara de la placa de nominados y rescatara a Alexis, el Conejo.

"No pasa nada. Ya está. No importa. Era obvio", le dijo Daniela a Julieta, cuando la modelo fue a contenerla, también llorando.

Camino al cuarto, Daniela justificó la acción de Thiago con una tremenda frase: "Un error lo comente cualquiera".

Indignada con el joven de González Catán, Julieta le respondió angustiada: "Boluda, ¡no piensa! ¡No piensa!". Y Coti, quien puso en placa con la nominación espontánea tanto a Julieta como a Daniela, señaló: "No me gusta nada esto. Encima hay gente nueva".

"Horrible. Es horrible que no podamos estar las cuatro para Navidad", concluyó Poggio, mientras Daniela lloraba desconsolada en la cama.