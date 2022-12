Gran Hermano 2022: Daniela habló de más con Julieta y Romina y quedó al borde de la expulsión

A tan solo dos días de reingresar a la casa de Gran Hermano 2022, Daniela Celis habló de más con Julieta Poggio y Romina Uhrig, fue advertida por "big" y podría quedar al borde de la expulsión. Dicha medida fue tomada con Juliana Díaz por la misma causa: filtrar información del exterior.

Daniela le explicó a Julieta por qué tomó distancia de Thiago, tras vivir un apasionado romance, y dejó entrever que fue por el material que vio del participante cuando estuvo afuera de la casa y que se sintió traicionada.

"Thiago me dijo estuve llorando todos los días (cuando me fui). Y yo le pregunté ‘¿por qué?'. Y me dijo que se sintió traicionado, decepcionado (por el Cone)'. Y yo le dije entonces tu llanto no fue porque me extrañabas", le comentó Celis a Poggio.

Y continuó dando detalles del exterior: "Yo no soy boluda, el llora por el Cone, por Maxi… Hoy me dijo que me extrañaba… pero si realmente me quiere que se la juegue… Yo me fui porque él me soltó la mano".

En ese marco, Romina fue testigo presencial de la charla y la voz de Gran Hermano, al darse cuenta de la conversación que las participantes estaban teniendo en el patio, salió a escena y les pidió que ingresen a la casa, dando por finalizado el picante diálogo.

Vale recordar que Daniela fue eliminada de Gran Hermano por la gente y porque Thiago no la sacó de la placa de nominados cuando tuvo la oportunidad. La joven quedó nominada tras la polémica espontánea que le hizo Coti, tanto a ella como a Julieta.

LA TORA, AGUSTÍN Y DANIELA REINGRESARON A LA CASA DE GRAN HERMANO EN EL REPECHAJE

Después de semanas de espera por esta oportunidad, La Tora, Agustín y Daniela reingresaron a la casa de Gran Hermano en el repechaje por votación de público.

Los participantes que habían sido eliminados anteriormente fueron los elegidos por el público para que volvieran a entrar al reality después del festejo de la Navidad.