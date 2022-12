Gran Hermano 2022: Coti le robó a Marcos y estalló la pelea con Thiago

El alto perfil de Coti en Gran Hermano 2022 la tiene las últimas semanas protagonizando peleas a los gritos y siendo la hacedora de estrategias que dan que hablar dentro y fuera de la casa. Ahora se peleó con Thiago por una actitud que ella tuvo con las pertenencias de Marcos.

La joven correntina está con mucha ansiedad, luego de su pelea con las chicas de la casa, y entró a la habitación para robarle unas golosinas al muchacho salteño. Allí estaba el ¿novio? de Daniela con Ariel, el participante que acaba de entrar al reality.

Coti comenzó a revisar el cajón del concursante, pero quedó desilusionada al solo encontrar un chocolate y un paquete de galletitas. ¡Y Thiago salió a defender a su amigo, 'El Primo'!

Thiago: "Está mal lo que estás haciendo. No podés, es un error". G-plus

THIAGO CRUZÓ A COTI EN GRAN HERMANO 2022 POR ROBARLE A MARCOS

“Está mal lo que estás haciendo. No podés, es un error. Yo no lo haría”, lanzó el joven cartonero, molesto con su compañera.

Más sobre este tema Se picó entre Coti y Alfa de Gran Hermano 2022: "Me tenés cansada, estoy harta"

“Me parece pésimo", siguió, mientras Ariel destacaba que Marcos es "un fenómeno que pudo guardarse eso dos semanas".

Más sobre este tema Coti se refugia en Alexis tras su fuerte pelea con Romina y Julieta en Gran Hermano: mimos y muchos besos en la fiesta semanal

Lejos de avergonzarse, Coti fue por más y lo enfrentó. "Vos hacé lo que quieras, pero no me digas lo que tengo que hacer porque yo no le doy explicaciones a nadie de mis actos”, lanzó, tajante. ¡Tremenda!