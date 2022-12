Gran Hermano 2022: Ariel acusó a Alfa de haberlo agredido y recibió una fuerte respuesta

En tan solo una semana, Ariel Ansaldo se transformó en uno de los personajes más polémicos de Gran Hermano 2022, primero por un acto de dudosa índole hacia Romina, y ahora por una discusión con Alfa que no terminó de la mejor manera.

Es sabido que los ánimos están caldeados entre el empresario restaurador de autos y el parrillero recién llegado a la casa, pero hasta el momento la cosa no había pasado de un par de duelos verbales.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video en el que ambos participantes mantienen un fuerte cruce a raíz de un almohadonazo que Ariel recibió en la noche por parte de Alfa, que no soportaba sus fuertes ronquidos.

EL FUERTE CRUCE DE ALRIEL Y ALFA EN GRAN HERMANO 2022

“No te voy a mentir, me desperté medio caliente, Alfa me tiró un par de almohadones fuerte, mucho esfuerzo me costó mucho venir por acá. En cualquier momento lo llevo conmigo”, adelantó Ariel por la mañana en el living hablando con el público, aunque luego decidió ir a por el empresario.

“Alfa, ¿fuiste vos hoy el de los almohadonazos?”, le preguntó Ariel, desafiante, a su compañero en el dormitorio de hombres, y ante la respuesta positiva de este, sigui: “Me lo diste con todo, la próxima más light. En serio te digo, me lo diste con todo. La agresión física no va”.

Alfa le hizo notar de que no hay manera de considerar como agresión física un almohadonazo y le recordó el motivo de su accionar: “Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz algún remedio, no es sano”, le recomendó.

LOS RONQUIDOS DE ARIEL NO DEJAN DORMIR A LOS HERMANITOS

Alfa no es el único perjudicado por los ronquidos de Ariel Ansaldo. Durante la prueba semanal del último martes, Romina se quejó con Marcos debido a que estuvo atada a Ariel durante 15 horas y tuvo que soportar sus ronquidos.

“Así ronca toda la noche”, le contestó el salteño, en tanto que Alfa mostró ahí también su molestia al respecto. “Es inaguantable. Ya no sé cómo hacer, te juro. Voy a pedir tapones de silicona, algo voy a pedir. Es toda la noche. Te rompe las pelotas”, dijo Alfa, aunque la producción le negó los mismos aduciendo que se trata de un “problema de convivencia”.

De esta manera, Alfa apeló a su último recurso pidiéndole a las chicas un lugar para que Ariel vaya a dormir a su cuarto, pero ellas se lo negaron explicándole que el lugar “está lleno”.