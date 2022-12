Gran Hermano 2022: Agustín rompió en llanto en vivo al hablar de Marcos tras su eliminación del reality

Agustín Guardis, el octavo eliminado de Gran Hermano 2022, sorprendió en El Debate al romper en llanto luego de ver un clip de Marcos diciendo que estaba triste por su partida.

"Con él desde el principio tuvimos una relación muy especial. Yo siempre entré a jugar muy fuerte. Siempre dije que era un jugador nato, que era el estratega de la casa. Pero con él me pasó esas cosas que no te esperás que te pasen en una competencia como esta", dijo el participante de GH.

Sin contener la emoción ni las lágrimas, Agustín agregó: "Encontré a alguien que es un tipazo, un pibe de diez. Es lo mejor que hay. A mí me contenía mucho. Era el pibe que me ponía los pies sobre la tierra. Cuando yo estaba demasiado obnubilaba con el juego, venía, me hablaba o con un gesto, él me sacaba de ahí".

LAS PRIMERAS PALABRAS DE AGUSTÍN TRAS SER ELIMINADO DE GRAN HERMANO

"No me lo esperaba. Pensaba que le podía ganar los duelos a cualquiera, menos a mi amigo Marcos. Con él podía ser muy parejo. Pero en mi cabeza, hace dos semanas, anticipaba que si podía salir antes podía ser esta semana", dijo Frodo, al ser recibido por Santiago del Moro, el domingo por la noche.

Atento a su polémica salida, el conductor le preguntó: "Recién dijiste 'ojo que por ahí vuelvo'. A algunos no les gustó nada. ¿Te creés con fuerza como para volver en caso de que haya repechaje?".

Y Agustín le respondió desafiante: "Desde ya. A elaborar nuevas estrategias, a elaborar nuevos movimientos, a jugar con la gente que está adentro, a jugar con la psiquis de la gente que está adentro. Creo que era una de las cosas que me caracterizaba y que quise logar. Y a volver con mucha más fuerza. Me encantaría".