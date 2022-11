Gran Hermano 2022: Agustín opinó sobre el cuerpo de Julieta y Marcos lo frenó en seco

A días de que Agustín de Gran Hermano 2022 y Marcos, quienes forjaron una fuerte amistad, se dedicaran dulces palabras, se cruzaron muy fuerte por un comentario sobre Julieta Poggio.

Agustín opinó sobre el cuerpo de una de sus compañeras y Marcos lo frenó en seco remarcando que no está bien opinar sobre la corporalidad de los otros.

"Pensé que el target iba a ser más alto, onda, son lindas pero pensé que iban a ser más... Me falta una Jimena Capristo, una Silvina Luna, una Romina Malaspina. ¿Dónde están las Andreas Rincón que yo buscaba? Y después sí, están buenísimas pero bueno", dijo Agustín, muy picante.

"Igual, después cuando las vas conociendo vas diciendo 'esta está linda. Porque Julieta es linda, bolu...". G-plus

"A mí la única que me llamó la atención fue Coti porque era rubia de ojos claros y tenía lindo cuerpo. Yo vine con el cagazo de decir 'acá van a poner todos gatos'. Venía transformado, a 320. Cuando entré, cagué. Igual, después cuando las vas conociendo vas diciendo 'esta está linda. Porque Julieta es linda, bolu...", agregó El Conejo, que también estaba con Agustín y Marcos.

"No me des más manija, bolu... Me encantan esas naranjitas, me encantan". G-plus

"No me des más manija, bolu... Me encantan esas naranjitas, me encantan. Me vuelven locos. Las naranjitas son todas iguales pero me gustan. Igual soy fan de las morochas. Me gustan todas, ya está, qué importa", cerró Agustín.

Indignado por lo que estaba escuchando, Marcos frenó en seco a Agustín luego de opinar sobre el cuerpo de Julieta.

"Primo, por favor, no te quiero escuchar más", cerró, molesto.