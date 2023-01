Gran Hermano 2022: Agustín Guardis se convirtió en el nuevo eliminado del reality

En una nueva gala de eliminación en el que Daniela, Lucila –más conocida como La Tora- y Agustín debieron dirimir su permanencia en Gran Hermano 2022, Santiago del Moro reveló cuál fue la decisión del público.

En primer lugar, el conductor del reality de Telefe contó que la persona en tener la menor cantidad de votos para irse de la casa fue La Tora, quien no pudo evitar romper en llanto al enterarse de la noticia.

Fue entonces que, antes de culminar con el ciclo, Del Moro develó el misterio: “Quien debe abandonar la casa es… ¡Agustín!”, expresó el presentador, previo a que los hermanitos abracen y se despidan de su compañero.

Esta fue una de las galas de expulsion más reñidas en lo que va del certamen ya que Agustín se fue con el 50,81% de los votos del público, mientras que Daniela cosechó el 49,19%.

Más sobre este tema Pampito en Ciudad: toda la verdad sobre la relación de Alfa y Camila

De esta manera, quienes siguen en carrera en el programa son: Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Walter "Alfa" Santiago, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Romina Uhrig, Ariel Ansaldo, Camila Lattanzio y Lucila “La Tora”.

Más sobre este tema Ángel de Brito reveló los súper famosos que podrían entrar a Gran Hermano 2022

DESCONSOLADO LLANTO DE LA TIRA AL ENTERARSE QUE SIGUE EN GRAN HERMANO

En medio de los nervios que se vive en cada gala de eliminación, Lucila “La Tora” no pudo evitar quebrar en llanto al enterarse que sigue en juego tras sacar la menor cantidad de votos (en el que dirimió su permanencia con Daniela y Agustín) después de haber recibido la noticia más esperada de Santiago del Moro.

“Gracias eternas a todos los que hacen la banca. Quiero decir que soy esto. Soy transparente, cero careta y voy a seguir con esta personalidad mía, cambiando las formas”, comenzó diciendo la salvada de la semana, muy quebrada y con lágrimas en los ojos.

“De afuera, me ayudaron muchísimo, la gente, y estoy agradecida eternamente. Los amo de todo corazón a mi familia, mis amigos, el team que me banca, la gente de las redes y de todos lados”, agregó. Y cerró, muy movilizada: “¡Los amo! No tengo otras palabras más que de agradecimiento”.