El gran gesto de Damián Betular que hizo llorar a Leticia Siciliani en MasterChef: "¿Tus huevos dónde están?"

La presión de la séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity hizo llorar a Leticia Siciliani en plena competencia.. Todo comenzó cuando la actriz intentó hacer un huevo frito perfecto para coronar su plato pero, tras usar la media docena que había dejado el Turco García, no lo logró.

Derrotada, la actriz comenzó a desesperarse y eso la llevó a alejarse de su estación de trabajo pese al aliento de la "bichi" Sofía Pachano. Su actitud llamó la atención de Damián Betular que se acercó a calmarla pero solo emporó la situación.

"¿Tus huevos dónde están?", preguntó el jurado y obtuvo como respuesta: "no tengo más". Con la intención de ayudarla, Betular le pidió "prestado" un huevo a Fede Bal, lo rompió perfectamente y luego le pidió la sartén a Siciliani, que comenzó a lagrimear.

"No llores, Leti. Está todo bien, Tranquila, tranquila, vamos", le dijo el jurado para animarla pero nada pudo hacer para que la participante calme sus nervios, ya que le quedaba un minuto para entregar su plato.

"Agarra un huevo, lo rompe y le queda perfecto, me ayuda y ahí me puse a llorar y no sé, no podía", contó la actriz, que superó finalmente la prueba pese al panorama sombrío que enfrentaba.