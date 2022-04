Graciela Alfano y el rumor de affaire con Nico Occhiato: "Que me explique cómo pasó porque no me acuerdo"

En una semana para el olvido, Nicolás Occhiato recibió una provocadora respuesta de Graciela Alfano por dar a entender que habían tenido sexo.

"Si él dice cuando esté yo delante debe haber pasado, pero no me di cuenta", disparó la panelista de Socios del Espectáculo.

El palito de Alfano fue luego de que Mariana Brey comentara que conocía muy bien a Nico, y si bien Graciela admitió su lazo con Occhiato, explicó picante: "Es interesante porque esas fueron declaraciones de Nati Jota. Yo trabajé con él en Todo puede pasar, en Canal 9, y Nati Jota en el programa de radio que tienen le preguntó '¿vos te la c... a la Alfano?'. El no sé qué dijo, porque no me queda claro".

"Por qué no lo traemos un día y me explica cómo fue que pasó conmigo porque no me acuerdo. Pero viste que soy gagá, tengo años", propuso Graciela Alfano para cerrar la polémica con Nico Occhiato.

GRACIELA ALFANO OPINÓ DE LAS DECLARACIONES DE FLOR VIGNA SOBRE NICO OCCHIATO

Por otra parte, Graciela Alfano analizó las declaraciones de Flor Vigna sobre que el final de su de su noviazgo con Nico Occhiato ya no tenían sexo.

"Lo cag… a trompadas literalmente, sabiendo que era el programa de él. Y en su programa, ¿va a pelearsela? No, tiene que conducir", afirmó Graciela sin dudarlo.

Al final, Graciela Alfano reivindicó la actitud de Nico Occhiato ante el sincericidio de Flor Vigna: "Se la bancó como un señorito".