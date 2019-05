Un fuerte momento se vivió en Los Ángeles de la Mañana cuando la visita de Aníbal Pachano al piso hizo que se reencontrara frente a las cámaras con Graciela Alfano. Frente a frente, tras el escándaloso momento que tuvieron en 2010, cuando la actriz le gritó “sidoso de mierda” en un camarín de ShowMatch y que incluso terminó en la Justicia, el coreógrafo escuchó en el programa las disculpas de la actriz, aunque se negó a aceptarlas, lo que provocó el llanto de la flamante panelista.

"No me merecía todo lo que me dijiste en ese camarín, porque yo soy una persona de bien. Puedo hacer cualquier juego, pero no juego con la enfermedad ni con el trabajo de las personas. Hay cosas que no perdono. Me parece que fue una traición, y yo soy un tipo muy derecho. Puedo entender los errores de cada uno y aceptarlos”, aseguró el integrante del BAR, mientras Graciela se mostraba sensibilizada.

Aníbal: "Si aprendiste, bienvenido sea. Yo lo que quiero decirte es que el reencuentro es privado, no quiero hacer un show televisivo para que la gente se confunda". G-plus

"Yo ahora puedo compartir un set, un trabajo, porque no me afectó. Ya sí no puedo compartir cosas privadas con ella, eso fue lo que más me dolió", aseguró Aníbal, al tiempo de que ella asentía con su cabeza, entre lágrimas. "Fueron perfectas sus palabras, porque fue una traición", empezó diciendo la exvedette, quebrada.

Graciela: "Agradezco a Aníbal que no me lo haya perdonado porque sino me hubiese pasado como tantas veces en la vida que me he hecho la divertida y en base a eso le clavé una puñalada a amigos". G-plus

Emocionadísima, Graciela hizo un fuerte mea culpa: "Agradezco a Aníbal que no me lo haya perdonado, porque si no me hubiese pasado como tantas veces en la vida que me he hecho la divertida y en base a eso le clavé una puñalada a amigos", aseveró, conmovida.

"Yo extraño a Anibal, tu inteligencia, las charlas. Si no te llamé no fue porque no lo sentía, fue porque no tuve un padre y madre que me enseñen a hacerlo. En diez años creo que he aprendido, a escuchar. Yo no te escuchaba en ese momento, yo seguía en mi burbuja de mi diva tarada", aseguró, entre sollozos.

Después de escuchar a su excompañera de jurado, Aníbal Pachano tomó sus palabras, aunque tuvo sus recaudos: "Si aprendiste, bienvenido sea. Me tomo los tiempos para que cada uno se disculpe, o para yo disculparme con quienes debo. Yo lo que quiero decirte es que el reencuentro es privado, no quiero hacer un show televisivo para que la gente se confunda", finalizó.