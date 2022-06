Graciela Alfano aseguró que la China Suárez se está mimetizando con Rusherking: "Ya utiliza su mismo lenguaje"

Graciela Alfano aseguró en su visita a La Jaula de la Moda (lunes a viernes 19 hs. por Ciudad Magazine) que la China Suárez se está mimetizando con Rusherking no solo en la manera en que viste sino que también en su forma de expresarse.

“La Jaula de la Moda tenía razón, la China Suárez sigue copiando el look de Rusherking”, dijo Horacio Cabak y la actriz agregó: “Yo la quiero muchísimo, tengo en mi teléfono un mensaje de ella, amorosa porque yo la defendí”.

“Yo tengo una postura y ella iba acorde con eso, las chineadas que me habré mandado”, sumó Graciela y luego contó: “Ella cuando me quiere poner algo lindo me dice ‘potra mundial’ y viste que ‘mundial’ es algo que dice él”.

“Cuando le preguntaron ‘¿cómo la pasaste con la China?’, él dijo ‘mundial’. Osea que ya utilizan también el mismo lenguaje. Me parece bárbara esa simbiosis”, sentenció Alfano en la emisión de Ciudad Magazine.

EL ANÁLISIS DE FABIÁN MEDINA FLORES SOBRE LA VESTIMENTA DE LA CHINA SUÁREZ PARECIDA A LA DE RUSHERKING

Fabián Medina Flores analizó el look de la China Suárez desde que está de novia con Rusherking en La Jaula de la Moda: “Para mí esas camperas son de él”.

“Está veinteañera la China con ese look”, comentó por su parte Horario Cabak y Graciela Alfano finalizó: “Está saliendo con un chico de 20 años, para mí tiene la piel mejor que nunca”.