Gloria Carrá habló a fondo de la difícil relación que tuvo con su hija Ángela Torres: "Hoy estamos sanando un montón de cosas"

Cada familia es un mundo y las relaciones personales que las integran también. Invitada a Flor de Equipo, Gloria Carrá fue consultada por su vínculo con Ángela Torres, artista que contó en PH, Podemos Hablar, haber tenido una relación tensa con sus padres.

"Mi familia siempre fue un bardo, un quilombo mal, muy poco hegemónica, por decirlo de alguna manera. No tengo esa conexión grande que tienen muchos, me cuesta un poquito, soy más dura", dijo la actriz y cantante, en abril pasado. Sobre su mamá, Gloria, puntualizó: "El vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando. Como que yo siempre me abrí camino, laburo desde muy chiquita y lo hice todo de forma muy independiente. Me fui a vivir sola a los 17 años porque quería irme de casa".

Con las palabras de Ángela presentes en su cuestionario, Florencia Peña le preguntó a Carrá: "Tu hija Ángela contó que tiene una relación complicada con vos. ¿Recordás alguna discusión que hayan tenido, en la que vos sabías que estabas equivocada y no diste el brazo a torcer?".

Mirando para atrás algunos años, la actriz le contestó: "No recuerdo ninguna puntual, pero sí, hemos tenido muchas discusiones. En la adolescencia fue muy difícil porque Ángela tiene mucho carácter, y yo también. Pero no tenemos una relación complicada. Hoy estamos sanando un montón de cosas".

Luego enumeró algunas situaciones cotidianas que desencadenaban roces y peleas en la convivencia con su hija: "Ángela era muy insistente con las cosas y eso a mí me sacaba. Por ejemplo: '¿Puedo ir a tal lugar?'. ‘No’. ‘¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?’. Llegaba un momento que era un ‘¡nooo!’. Esas cosas nos pasaban". Y remató el tema relatando con humor una determinación que tomó para terminar con los ruidosos berrinches de Ángela: "Después cerraba la puerta muy fuerte y, un día, le sacamos la puerta. Ella pegaba portazos. Era 'basta de pegar portazos'. Amelia (hija menor de Gloria) era chiquita. Y dije 'sacale le puerta'".