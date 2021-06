Gladys La Bomba Tucumana, sobreseída de la causa que le inició More Rial por discriminación: "En un punto tuve que tomar antidepresivos"

Hace un año Morena Rial sorprendió con su decisión de iniciar una demanda por discriminación contra Gladys La Bomba Tucumana tras afirmar durante una nota en vivo con Intrusos que le decían que era "la mamá" de la joven al querer discriminarla. Pese a que la cantante le pidió disculpas públicas y que la Fiscalía N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires desestimara la denuncia, el abogado Alejandro Cipolla logró que se reabra la causa y pidió elevarla a juicio.

Pero la Justicia nuevamente desestimó la denuncia de Rial y por eso la cantante habló en Por si las mocas (La Once Diez / Radio de la ciudad) donde reveló que tuvo que consumir fármacos debido a la presión que recibió durante todo este tiempo. "Me dolió tanto todo lo que tuve que pasar... Fue tanto y tanto acoso te puede llegar a dar ganas de tirarte del balcón. No me pasó, pero llegué al punto que tuve que tomar antidepresivos", contó la cantante.

“Con Morena no tengo ningún problema. La quiero por lo que compartimos y me gustaría que podamos vernos. Siempre dejo la puerta abierta para que podamos tomar un café”, le dijo La Bomba a Moskita Muerta y Nilda Sarli. “Me dolió mucho todo lo que tuve que pasar. Hubo momentos de la pandemia que estuve muy mal, me pesó y me angustié mucho. More era amiga de mi hijo cuando eran más chicos. Yo la quería y la quiero mucho”, reconoció.

“El concepto que traje ese día era que a las dos nos pasaba lo mismo en las redes. Que me insultan a mí y la insultan a ella, cuando creen que decir que soy su madre es una ofensa, creyendo que yo por ser la madre podría sentirme ofendida”, aclaró Gladys La Bomba Tucumana. “La Justicia me sobreseyó porque se dió cuenta que nunca en la vida podría querer discriminar a nadie. Lamento que se haya desvirtuado el concepto de lo que yo quería hablar”, reflexionó sobre la causa que le inició Morena Rial.