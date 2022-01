Gladys La Bomba Tucumana se puso el chip hormonal y encontró el amor

El periodista Pablo Layús reveló en Intrusos que Gladys estaría viviendo un romance con Rodrigo Jara, un bailarín que actúa con ella en la obra que se presenta en el Teatro Holiday 2 de Villa Carlos Paz.

Rodrigo Jara. Foto: Instagram.

Como si fuera poco, La Bomba está feliz con las decisiones que adoptó en el último tiempo. Según relató a Pronto, se cuida mucho y come saludable.

Además, La Bomba está conforme con el chip hormonal: "Me regularizó todo. Es el mismo chip que en su momento se puso Carmen Barbieri pero no es estrictamente sexual, como la gente piensa", explicó.

Teatro Holiday 2 de Carlos Paz.

"Real que te activa todo y te empieza a funcionar todo mejor a nivel hormonal. Después de los 30, los seres humanos perdemos todo, la piel cambia y lo que hace el chip es devolverte todo lo que tu cuerpo necesita", dijo.

QUÉ ES EL CHIP HORMONAL QUE SE PUSO LA BOMBA TUCUMANA

"Te mandan a hacer análisis y te ponen el chip según tu graduación. Es como un granito de arroz que te colocan debajo de la piel adonde va la inyección", detalló Gladys.

"Sé donde lo tengo y no se saca; eso se reabsorbe solo. Se desintegra. Es muy bueno, me ayudó un montón y me sacó muchos síntomas que yo tenía premenopáusicos y todas esas cosas feas que se sienten", dijo a Pronto.

Saludo de despedida en Carlos Paz. Foto: Instagram.

Y cerró: "hora me siento óptima, siempre animada, de buen humor. Pienso que tiene que ver mucho con eso porque no estaba así antes del chip".