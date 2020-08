Gladys la Bomba Tucumana explicó por qué usa un chip sexual: "No es para desear más; tenía muchos calores"

Bajo el rimbombante marketinero nombre de chip sexual, Desde Catherine Fulop hasta Sergio Goycochea, son muchos los famosos que recurren a esa pequeña prótesis por diversas razones de salud. Así fue que Gladys la Bomba Tucumana se animó a contar en Almorzando con Mirtha Legrand que ella se sumó a la tendencia que hace cinco años inició Carmen Barbieri.

En pleno almuerzo, Juana Viale sacó el tema y la participante del Cantando 2020 reconoció: “Me puse el chip sexual”. Luego de bromear con Campi, la artista se explayó: “No me lo puse para tener más deseo sexual ni nada de eso, no es para eso. En mi caso, por mi edad ya no tengo mis ciclos menstruales que todas las mujeres tenemos. Entré en una etapa de premenopausia o climaterio, y la vedad es que tenía muchos calores”.

“Me hicieron una pequeña incisión y libera hormonas. Se llama pallet y es como un arrocito que va liberando la cantidad de estrógeno que el cuerpo necesita”. Para sorpresa de todos, la bomba se quejó en vivo: “Empecé a sentir calores de nuevo y me lo pusieron hace dos meses. Obvio que me hice análisis de todo tipo y tengo todos los niveles bajos. Es por mi edad”.

Acto seguido, comentó: “Aparte de los cansancios que tienen que ver con las giras, yo tenía muchos calores, demasiados. Por eso, hice un tratamiento de casi 10 años de hormonas, y la verdad es que ya no quería tomar más hormonas. Soy hipocondríaca y me da miedo al leer que las hormonas pueden ser cancerígenas. Y como lo hice mucho tiempo, ya no quería tomar más. Me dijeron que el pallet no es perjudicial, que va liberando la cantidad justa de hormonas y que también tiene testosterona”.

Al final, Juana Viale fue al grano: “¿Se te activó el deseo sexual?”. Y Gladys la Bomba Tucunaba se sinceró: “No, nada. Encima estoy sola y yo quiero sentir ese ímpetu sexual, pero no soy así. Desde toda mi vida fui muy rara, especial en la parte sexual, un poco asexuada”.