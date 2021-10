Gianlucca quebró en llanto al convertirse en el cuarto eliminado de Bake Off Argentina: "No quería irme y eso me angustia"

Este domingo Bake Off Argentina despidió a su cuarto eliminado cuando Paula Chaves le comunicó a Gianlucca que el jurado lo eligió a él por sobre Gino, el otro nominado a dejar el ciclo. El participante, que aportó mucha frescura y alegría al reality de Telefe pero no pudo cumplir con la prueba de la torta mexicana y mostró su angustia al dejar la carpa.

“Es súper difícil. No me quería ir de esta forma, y eso es lo que más me angustia”, dijo el participante cuando anunciaron su eliminación. “Desde el día uno la alegría, la espontaneidad, la frescura la trajiste vos. Sos y vas a ser muy importante en esta carpa. Veo mucho en tu personalidad de la mía cuando tenía dieciocho años, entonces te voy a decir algo: que nadie te cambie, seguí para adelante porque sos una persona hermosa. No escuches a nadie, sé cómo querés ser”, le aconsejó Damián Betular.

“Los adoro, es un grupo hermoso y no puedo estar más contento”, le dijo Gianlucca a sus compañeros antes de abrazar a Paula Chaves, totalmente quebrado por la emoción. “De Bake Off me llevo amigos, experiencia, mucho aprendizaje y a Paula. La quiero mucho, mucho”, cerró el estudiante de economía, de apenas 19 años.