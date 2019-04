Gianinna reveló la frase que le dijo Benjamín luego que Maradona no lo saludara en el día de su cumpleaños

Uno de los tantos episodios conflictivos que protagonizaron los Maradona en el último tiempo tuvo lugar el 19 de febrero, día en que Benjamín, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero cumplió 10 años.

Su famoso abuelo, Diego Maradona, no lo saludó por su cumple y eligió enviarle un mensaje a través de Instagram… un día después. Un gesto que indignó a Gianinna, quien se expresó en la red social: “¡Qué RIDÍCULO es saludar a tu nieto por Instagram y un día tarde! Papelón. Bueno... es lo que hay. El amor se multiplica, no se divide”.

A raíz del nuevo escándalo desatado por el polémico saludo de cumpleaños de Diego a su hermana Dalma esta semana, Gianinna volvió a mostrarse indignada y habló en vivo con Intrusos de la interna familiar.

En un momento, Jorge Rial le preguntó cómo tomó Benjamín el saludo tardío de su abuelo en las redes y la joven arrancó contando: “Es muy gracioso. Él lo sigue a mi papá por Instagram y es terrible. El otro día por lo del cumple de mi hermana lo tuve que bloquear porque no está bueno. Además, tiene una adoración con mi mamá que es algo que no se puede explicar. Es algo muy especial lo que tienen”.

"Benja me dijo ‘igual, con toda la gente que tiene al lado, ¿nadie le puede decir que es mi cumple?. Y cuando vio el saludo en Instagram, me preguntó ‘¿le puedo mandar un mensaje al babu diciéndole que yo cumplí el 19?’" G-plus

Luego, se refirió al episodio del cumple de su hijo: “Cuando fue el cumpleaños me dijo ‘che ma, ¿viste que el babu no me llamó?’. Como diciendo que se había olvidado y yo le dije que no, ¿cómo se iba a olvidar si es el nieto?, a lo que él me respondió ‘bueno viste cómo es el babu, se olvida’”.

“Después me dijo ‘igual, con toda la gente que tiene al lado. ¿nadie le puede decir que es mi cumple? ¿nadie lo ayuda para decirle que es mi cumpleaños?’. Y cuando vio el saludo en Instagram, me preguntó ‘¿le puedo mandar un mensaje al babu diciéndole que yo cumplí el 19?’. Pero le respondí que no, que no se preocupara”.

De todas maneras, Gianinna rescató los sentimientos que considera genuinos del Diez para con su nieto: “No dudo del amor que le tiene mi papá a mi hijo, porque yo lo viví”, cerró.