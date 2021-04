Gianinna Maradona reveló el origen de su enfrentamiento con Verónica Ojeda: "Le mandó una foto trucada y mi papá le creyó"

Harta de los dichos de Luis Ventura sobre Diego Maradona y su círculo íntimo, Gianinna emitió un extenso y profundo descargo en su contra que compartió a través de las redes sociales. En esta intensa catarsis, también reveló cómo surgió su enemistad con Verónica Ojeda.

"Cuando Verónica Ojeda le mandó una foto trucada en la que yo estaba cenando con amigos y entre ellos el novio de mi mamá, mi papá le creyó; le creyó aún viendo que mi lunar estaba del otro lado. Le creyó", reveló Gianinna.

Y fue aún más a fondo: "Venía hablándole sobre la vida de mi mamá y le dijo que esperara, que tenía una foto que demostraba todo lo que ella le venía diciendo. Mi hermana estaba con él en Dubai. Cuando (Diego) recibió la foto, gritó de todo".

Además, se despidió remarcando cuánto la angustió esta situación. "¿Dolió? Mucho. Me sigo preguntando cuál era el fin de esa foto. Jamás voy a entender ciertas formas porque yo no soy así. ¿Perjudicar a alguien que supuestamente quiero? No. Lloré porque me generaba ira que mi papá no viera que tenía el lunar del otro lado, pero era su palabra contra la mía. Y a la hora de sacarme del medio todo era posible", cerró Gianinna revelando también que tiempo después encaró a su papá con la foto verdadera, que se habría sacado con Florencia de la Ve en su programa.

¿Qué dirá Verónica?