Gianinna Maradona cruzó a una seguidora que dijo haberla visto en un bar y le trajo problemas con Daniel Osvaldo: "Estoy con unos quilombos de celos"

Gianinna Maradona llamó la atención en Twitter al exponer la insegura reacción de Daniel Osvaldo, luego de que una mujer que trabaja en un bar contara que la hija del Diez fue al comercio y ella no la reconoció.

Todo comenzó cuando Gianinna se hizo eco de un tweet que la tiene como protagonista. "¡Loco, nunca reconozco a los famosos! Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero", escribió una usuaria, sin imaginar que la empresaria le respondería, dado que no la había ni siquiera arrobado.

Desatado un conflicto de pareja con Osvaldo, Gianinna le pidió que puntualice cuándo la vio en el lugar porque el exfutbolista le estaba haciendo una escena de celos: "Hola genia, buen día. ¿Cuándo me viste y en que bar laburás? Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste".

Sin respuesta de la usuaria que expuso la situación, otra mujer leyó el inesperado mensaje de Gianinna y recordó el vínculo "tóxico" que Daniel Osvaldo tuvo con Jimena Barón y con otras mujeres. "Esto quiere decir que el señor que es tu pareja no cambió nada. Giani no pierdas tiempo con esa persona". Contestataria, Gianinna Maradona le aclaró, sin vueltas: "Es una simple pregunta, amiga".

Jimena Barón recordó la relación tóxica que tuvo con Daniel Osvaldo

El mes pasado, la presencia de Melina, la novia de Nacho Pérez Cortés, en La Academia llevó a que Jimena Barón de detalles de su relación de pareja fallida con Daniel Osvaldo, exfutbolista con quien se convirtió en la mamá de Morrison "Momo".

Luego de ver cómo Melina le marcó la cancha a su novio e "invadió" espacios laborales para estar cerca de él, Jimena descartó que Daniel la acompañase a todos lados, sino que directamente le impedía que sociabilice.

"Yo no podía salir a la calle, directamente. Justamente, cuando atravesás situaciones tan toxicas, relaciones tan del mal, me parece que el trabajo es un mundo aparte, de cada uno. Se puede compartir un estreno, un show, pero después, es medio tóxico, el budín en el ensayo del chico", recordó la jurado, sin nombrar a su ex, pero haciendo alusión a la conflictiva historia compartida.