El gesto de Duki con una fan a la que le robaron el celular en su show: "No llores, yo te lo repongo"

Siempre atento a lo que ocurre en el público, Duki no dudó en parar el show que estaba ofreciendo en Córdoba para saber por qué una chica estaba llorando.

Anoticiado de que le habían robado el celular, el cantante fue ovacionado por el noble gesto que tuvo con su seguidora, y su loable acción lo convirtió en noticia.

Más sobre este tema Duki y C.R.O rememoran los primeros años de su carrera con el tema Harakiri

"¡Pará! ¡Pará! ¿Hay alguien que se siente mal? ¿Qué pasó?", dijo Duki, preocupado. "Le robaron", le respondieron los fanáticos.

Lejos de ignorar lo ocurrido, Duki le puso el pecho a la situación: "Le robaron. Perdón, reina. Reina, no llores. Te juro que no puedo hacer nada. No puedo identificar al chorro, no puedo juzgar a todas las personas que están acá".

"Le robaron. Perdón, reina. No llores... Hablá con mi gente que te hago llegar un celular. Te lo repongo". G-plus

"Es así la vida. Es estar acostumbrado. Te va a pasar y así crecés. Mil disculpas. Le puede pasar a cualquiera. A todos nos chorearon mil veces. Mil disculpas. Voy a seguir el show", expresó el rapero.

Más sobre este tema Duki contó la desesperada reacción de su mamá, Sandra, al verlo tatuado

EL GESTO DE DUKI CON LA FAN A LA QUE LE ROBARON EL CELULAR

Desenfocado por lo ocurrido, Duki volvió a hablarle a sus seguidores y sorprendió a la joven que le habían robado el celular con su generoso y amable gesto.

"Préndanme las luces un toque. Primero que nada, les quiero agradecer a todos que hayan venido. Espero que hayan disfrutado la fecha", dijo el cantante.

"A esa gente que le pasó algo y se siente mal, mil disculpas. No fue a propósito. Ninguno de nosotros quisiera que esto pase. Si yo hubiese visto a la persona, te juro que lo agarro de los pelos y lo saco, si lo veo que está robando", continuó Duki.

"A la chica que estaba mal, que perdió el celular, le pido mil disculpas. Lo que menos quiero es que te pongas mal".

"Vos, la chica rubiecita que estaba por ahí llorando, hablá con mi gente que te hago llegar un celular. Te lo repongo. Yo me acuerdo de la piba que estaba llorando. Que se acerque y yo le repongo el celular", finalizó Duki, dando muestra de su generosidad y del amor que siente por sus fanáticos.

Video: TikTok/@rodriguezaxel34.