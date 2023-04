Germán Martitegui se negó a probar el plato de una participante de MasterChef: "Me parece una falta de respeto"

Si bien fueron varias las críticas que hizo Germán Martitegui en esta nueva edición de MasterChef, en esta oportunidad, el jurado se negó a probar el plato que presentó Delfina Gayoso y la participante no pudo evitar quebrar en llanto.

“Yo no voy a probar tu empanada, Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que no te voy a honrar con mi probada”, fue el argumentó al que recurrió al jurado al ver las dos empanadas fritas de pollo con verduras y salsa bechamel que estaban en la mesa.

Por su parto, Donato de Santis coincidió con su colega: “Es muy poco no solo en cantidad, sino en esmero. Sí hiciste una masa muy buena. Muchos dicen que cocinar es un acto de amor y acá ni siquiera hay eso”.

“Tomá mi acto como una forma de enseñarte algo, es una locura la cantidad de tiempo y esto demuestra falta de ganas, que no te estás pudiendo conectar o que hoy no tuviste lo que hay que tener para estar acá”, agregó Martitegui.

Y Delfina, que estabas con lágrimas en los ojos, tomó los consejos y fue consolada con un abrazo por Wanda Nara: “Es a lo que vine acá, a que me vaya cada vez mejor y a seguir intentándolo. No tuve un buen día”.

CONTUNDENTE REACCIÓN DE WANDA NARA AL ESCUCHAR LAS CONSTANTES INDICACIONES DE BETULAR A LOS PARTICIPANTES DE MASTERCHEF

Si bien el objetivo de Damián Betular fue subirse al balcón para mirar cómo iban las preparaciones de los participantes de MasterChef y ayudarlos, Wanda Nara no vio con buenos ojos la actitud del chef… ¡y se lo hizo saber!

“Damián, bajá y ayudame que se tiene que apurar porque queda muy poco tiempo”, fue el pedido de la conductora del programa de Telefe al jurado, al escuchar todas sus indicaciones a los chicos.

“Vos lo entretenés, no los estás ayudando. No tienen tiempo, eh”, agregó la hermana de Zaira Nara, tratando de que los concursantes no se distraigan con nada y puedan terminar a tiempo su plato. Tras escucharla, Betular se defendió: “¡Los estoy ayudando!”.

“Yo sólo les recomiendo que se empiecen a apurar porque no van a allegar. ¡Quedan 5 minutos!”, cerró Wanda, quien siguió de cerca el minuto a minuto que le quedó el grupo antes de lucirse con el resultado final.