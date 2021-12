Germán Martitegui, molesto con Charlotte, la comparó con Alex Caniggia en MasterChef Celebrity 3: "No quiero decir a quién me hacés acordar"

Alex Caniggia desembarcó en MasterChef Celebrity 2 en febrero y en pocas emisiones se convirtió en uno de las revelaciones de esa edición, pero a Germán Martitegui no le quedó una buena impresión sobre él y así se lo hizo saber a su hermana Charlotte.

Este lunes, la producción de MasterChef Celebrity 3 revivió “el muro” y por eso los participantes debieron actuar de a dos, intercambiando consejos y recetas a los gritos a ambos lados de la pared que dividía en dos el estudio.

En este punto, la Paula Pareto y Charlotte presentaron sus lemon pies, que causaron reacciones diversas en el jurado, al punto de que Germán Maritegui señaló que “entre las dos hacen una”.

Más sobre este tema La reacción de Charlotte Caniggia a las indicaciones de Martitegui para armar una salchicha en MasterChef Celebrity 3: "Es horrendo"

EL LLAMADO DE ATENCIÓN DE GERMÁN MARTITEGUI A CHARLOTTE CANIGGIA

“Charlotte, es el segundo día que vos tenés esta actitud poco productiva y poco positiva”, le dijo Martitegui a la mediática, en referencia a su pobre desempeño en la gala de eliminación y a la de este lunes.

“Uno no se puede enfrentar a cocinar para gente así. No quiero decir a quién me hacés acordar. Las recetas están para seguirlas y el trabajo en equipo es en equipo”, le dijo Martitegui a Charlotte, en obvia referencia a Alex, con quien tuvo muchísimos cruces.

“¿A mi hermano? ¡Ah, ok!”, dijo Charlotte esgrimiendo una sonrisa. “No es verdad lo que dice Germán. Hay días alegres, y días no alegres en los que uno está más serio”, explicó Charlotte en un corte de edición.