Germán Martitegui descolocó a Fede Bal en MasterChef Celebrity: "Me da bronca pero quiero abrazarlo como a un padre"

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity de este domingo trajo varias sorpresas, entre ellas la particular "buena onda" de Germán Martitegui con Fede Bal, con quien suele ser muy filoso. En esta ocasión, el chef no solo le dio el visto bueno por primera vez una prueba del al actor sino que hasta lo ayudó a evitar un error que le podría haber costado caro.

En primer lugar, Bal debía picar los ingredientes de una "mise en place" en tan solo 10 minutos y pese a que en un primer momento sintió que había fallado, tanto Donato de Santis como Martitegui le dieron el visto bueno. "Yo te vi bastante asustado y creo que el resultado está mucho mejor de lo que pensaste que iba a ser", le dijo a Bal Germán. "Te daría un abrazo", le contestó el actor y obtuvo una respuesta sorprendente: "Bueno, cuando termine todo nos abrazamos".

"Es un amor odio lo que tengo con Germán. Es un tipo que me da un poco de bronca y al mismo tiempo me da ganas de abrazarlo como a un padre", dijo el actor, que más tarde tuvo otro gesto del chef. Mientras preparaba preparaba una salsa curry, Martitegui no solo le aconsejó que le agregue leche de coco para espesarla sino también que no la mezcle con el arroz pues eso supondría un error imperdonable. Tanta ayuda rindió sus frutos dado que el participante finalmente fue coronado como el ganador de la gala.