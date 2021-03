Gerardo Romano explicó por qué dejó plantada a Pampita a segundos de la entrevista: "Tuve miedo de contagiarme"

Artista consagrado y hombre de firmes convicciones, Gerardo Romano (74) había sido convocado para realizar una entrevista presencial en Pampita Online, que sin embargo no llegó a concretarse el lunes por la tarde. ¿La razón? El actor se retiró del estudio apenas ingresó.

“Abrí la puerta y había mucha gente. Me pareció riesgoso”, se justificó Romano horas más tarde. Es que Gerardo le había pedido a la producción que hubiera la mínima dotación imprescindible para realizar la nota mano a mano con Pampita, y es algo que -según él- no sucedió.

“Aunque la gente se hubiera ido, los bichos iban a quedar en el aire...”, se quejó Gerardo en diálogo con Teleshow. Integrante del grupo de riesgo, Romano luego aclaró que no protagonizó ningún tipo de escándalo en NET TV: “No me fui enojado ni molesto. Me dio aprehensión, tuve miedo de contagiarme en un ambiente riesgoso”.

Es más, Gerardo precisó cuál fue el argumento que le dio a la productora una vez que se fue del canal: “Les dije que no era lo que habíamos acordado. Es cuestión de cuidarse. Nada más”. Al final, Gerardo Romano manifestó sus ganas de concretar el reportaje con Pampita, con quien ya tuvo otras notas en el estudio antes de la pandemia o a través de móviles y concluyó: “Lo lamento por Pampita, que es un encanto”.