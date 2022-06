Gerard Piqué protagonizó un escándalo con un periodista tras su separación de Shakira: el video del tenso momento

Gerard Piqué continúa acaparando los titulares de los portales periodísticos, aunque no por sus logros deportivos en el FC Barcelona sino por los detalles que se filtran a la prensa sobre su escandalosa separación de Shakira.

En las últimas horas, un periodista español llamado Jordi Martin denunció a Piqué por haberlo agredido en el aeropuerto de Barcelona mientras lo seguía a través de una escalera junto con el camarógrafo. El comunicador asegura que el ex de Shakira le tiró el teléfono al piso.

En el video al que accedió Ciudad se puede ver a Gerard Piqué saliendo de su casa con su hijo Milan en el asiento del acompañante, tras lo cual se lo ve pasarse un semáforo en rojo para escapar del paparazzi, aunque el periodista asegura que fueron varias las faltas de este tipo.

LA AGRESIÓN DE GERARD PIQUÉ A UN PERIODISTA QUE LO ABORDÓ EN EL AEROPUERTO

En las imágenes que siguen se ve a Piqué llegando al aeropuerto de Barcelona con sus hijos Milan y Sasha para embarcarse rumbo a Londres a ver el tercer Grand Slam de tenis del año que se lleva a cabo en Wimbledon.

En la grabación se puede ver a Jordi Martin siguiendo a Piqué por unas escaleras que van hacia el subsuelo y preguntando por su divorcio, hasta que este intenta cerrar una puerta para evitarlo y se produce una suerte de forcejeo entre ambos.

“¡Que no, que no, Gerard!”, se escucha decir a Martin, hasta que la mano de Piqué se levanta y en la imagen se ve el suelo, dando a entender que le manoteó el celular. Lejos de darse por vencido, el periodista siguió filmando al ex de Shakira hasta que desapareció por la puerta de embarque.

Video: GrosbyGroup.