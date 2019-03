Geraldine Neumann y el escándalo de Nicole con Fabián Cubero por sus hijas: "No me sorprende porque..."

El viaje de Nicole Neumann a Salta con sus tres hijas generó un verdadero escándalo luego de que su exmarido, Fabián Cubero, se quejara públicamente por no estar al tanto de los detalles de la estadía de Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4) en el Norte: “No sé qué le está pasando, pero me pone muy nervioso. Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de viaje el jueves por medio de una de ellas”, aseguró en El Espectador, el programa radial de Ángel de Brito.

Mientras la top envía picantes posteos a través de las redes sin nombrar a Cubero, quien habló fue su hermana Geraldine Neumann: “Nicole está bien, en Salta, pasándola muy bien con sus hijas”, aseguró en nota con Intrusos.

¿La sorprendió esta situación que se generó? “No, no me sorprende porque lamentablemente están muy expuestos y cualquier cosa que pasa se transforma en un gran lío”, aseguró Gege. G-plus

Al ser consultada sobre el conflicto familiar que llegó a los medios, Gege dijo: “¿Qué te puedo decir? Yo sé lo que sé por parte de mis sobrinas y de mi hermana, que todo se sabía y estaba todo bien. Obviamente, cuando hay un viaje de varios días siempre pasa que son días que eran del otro y los cedés. Me parece que se manejan todas las parejas de padres separados y lo importante es que las chicas estén bien y ahí la están pasando bárbaro”.

¿La sorprendió esta situación que se generó? “No, no me sorprende porque lamentablemente están muy expuestos y cualquier cosa que pasa se transforma en un gran lío”.

Cuando el cronista le preguntó si cree que Cubero mintió sobre el viaje, Geraldine respondió: “No tengo idea; lo que yo sé por mi hermana y mis sobrinas es que Fabián estaba al tanto. La verdad es que son dos personas que yo quiero y respeto; y jamás me metería en una interna de la que tampoco conozco los detalles”.