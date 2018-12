La semana pasada, Geraldine Neumann sorprendió con una fuerte acusación en las redes sociales. “Mi marido le mandó este mensaje a Ariel Rodríguez Palacios porque sabe lo mal que lo pasé yo y varias compañeras mientras trabajamos en ¡Qué mañana! en Canal 9”, comenzó la modelo en un posteo de Instagram.

“Nunca lo conté porque trato de mantener el perfil bajo en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con @arielrodriguezpalacios”, completó la hermana de Nicole.

Tras los dichos de Geraldine, se sumó el testimonio de la locutora Silvina Gualteri, quien también trabajó en el ciclo del cocinero. “Querida @gegeneumann, ¡estoy con vos! En estos días me estoy asesorando legalmente para saber qué es lo que puedo contar de todo lo que viví. ¡Hoy me siento más fuerte! ¡Para lo que necesites, acá me tenés! ¡Acá nos tenemos! #unidas", publicó.

Finalmente, Neumann ratificó su acusación en sede judicial y denunció penalmente por maltrato a Rodríguez Palacios. "Es verdad hice la denuncia en la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres)", aseguró a Teleshow.

"No quiero hablar mucho. Solo decir eso, la denuncia formal está hecha en la UFEM, y cualquiera que pasó por situaciones con ese señor puede sumarse a mi denuncia como testigo o como denunciante. Que vaya y que detalle ahí todas las situaciones de maltrato y demás. Ahora solo queda esperar los tiempos de la justicia", concluyó la modelo.