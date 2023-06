Georgina Barbarossa fulminó a Juan Darthés tras su descargo en las redes: "Un nivel de impunidad increíble"

El domingo pasado, Juan Darthés publicó un descargo en video a través de la cuenta de su abogado Fernando Burlando que causó indignación entre varios integrantes de la farándula local, entre ellos Georgina Barbarossa, que acusó sufrir indignación al verlo.

En el video, Darthés daba gracias a sus seguidores por “bancarlo” durante los tres años y medio que duró su exilio en Brasil, en busca de refugio ante una posible detención en Argentina, y eso hizo explotar a Georgina.

En una nota que le brindó a Implcables con motivo de cumplir un año al aire, Georgina se mostró muy disgustada con Darthés. “No, no, no. Un nivel de impunidad que no puedo creer. La verdad es que me molestó, y me molestó que no mirase a los ojos, a cámara ¿viste?”, dijo.

GEORGINA BARBAROSSA MOSTRÓ SU INDIGNACIÓN CON EL VIDEO DE JUAN DARTHÉS

Las palabras de Georgina sobre el video del actor brotaban infinitamente debido a su indignación. “No me gustó. Me pareció impune… Me pareció de un atrevimiento poco común”, definió.

“¿Con qué cara salís a decir ‘Gracias’? ¿Y todas las demás denuncias qué? Y mirá que yo fui la primera que lo defendí y después tuve que pedir perdón”, dijo, en referencia a que era compañera de elenco de Darthés al momento del testimonio de Thelma Fardin junto a Actrices Argentinas.

La semana pasada, Andrea Campbell también brindó su testimonio sobre toqueteo que sufrió a manos del actor. "Me da mucha bronca que este tipo que venga a hablar y a decir que la condena social no existe. Para mí sí existe. Me da mucha bronca ese video, como diciendo 'acá no ha pasado nada'. Yo creo que este pibe está queriendo volver", sentenció la actriz y abogada.