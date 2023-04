Georgina Barbarossa destrozó a Jey Mammon: "Lo vi muy soberbio; tiene que pedir perdón"

Desde que Telefe desvinculó a Jey Mammon de La Peña de Morfi, Georgina Barbarossa tomó la posta del programa junto a Jésica Cirio y opinó con dureza del conductor, denunciado de abuso sexual infantil por Lucas Benvenuto.

"¿Vas a seguir haciendo el reemplazo de Jey Mammon?", le preguntó Alejandro Guatti a Georgina para Intrusos. Y ella contestó: "Por abril, sí. Después no sé".

Más sobre este tema "Es un debate careta": Jey Mammon relativizó su diferencia de edad con Lucas Benvenuto

"¿Hay posibilidades de seguir?", le retrucó el notero de América. Y Georgina agregó: "Estamos viendo. Yo estoy para el canal. En lo que me necesiten, allí estaré".

"14, 16 años, da igual. Con los chicos, no… Cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón". G-plus

GEORGINA BARBARROSA OPINÓ DURO DE JEY MAMMON

Georgina Barbarossa opinó a fondo de Jey Mammon y se solidarizó con Lucas Benvenuto, quien siendo un niño fue víctima de una banda de pedófilos. Años después, Lucas recurrió a la Justicia y acusó a Jey Mammon de haberlo "violado y drogrado", teniendo 14 años.

Visiblemente afectada, Georgina fue letal con su colega: "Horrible, horrible, horrible. No me gustaron nada las notas que dio. Lo vi muy soberbio".

"Lucas, pobrecito. Me dan ganas de apapacharlo, y decirle 'perdón por todos los hijos de mala madre que te maltrataron y abusaron durante tantos años'". G-plus

"Yo hubiera dicho 'perdón, me equivoqué. Me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida y me equivoqué'. Hay que pedir perdón cuando te equivocás. Creo que es ese el camino", expresó Barbarossa.

Más sobre este tema Jey Mammon se defendió: "Algunos medios intentaron una condena social absoluta"

Luego se expresó angustiada por el infierno que vivió Benvenuto: "Lucas, pobrecito, mi amor. Se me estruja el alma con este nene. Me dan ganas de apapacharlo, y decirle 'perdón por todos los hijos de mala madre que te maltrataron y abusaron durante tantos años'. Tuvo una vida tan dura".

Sobre la denuncia que recayó sobre Jey Mammon, y la defensa del mismo, Georgina Barbarossa sentenció: "14, 16 años, da igual. Con los chicos, no… Cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón".