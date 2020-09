Georgina Barbarossa, sobre su decisión de bajarse de Cantando 2020: "Me bajé porque yo iba si no estaba Moria"

Uno de los primerísimos escándalos que tuvo Cantando 2020 fue la renuncia de Georgina Barbarossa luego de enterarse que Moria Casán, con quien está peleada desde hace muchísimos años, iba a ser jurado. En Almorzando con Mirtha Legrand la actriz no se mostró arrepentida de su decisión.

“Me bajé porque yo iba a ir si no estaba Moria. Me dijeron que no iba a estar y cuando me enteré me bajé porque no me llevo bien con ella”, señaló Georgina, quien en su lugar fue reemplazada por Laura Novoa.

“No tengo ganas de discutir, no tengo ganas de pasarla mal”, aseguró la actriz, quien manifestó que supo quererla a Moria, pero que hoy no puede compartir ni un escenario. Luisa Albinoni, también invitada, se lamentó por su salida. “Hacé lo que te de placer”, le pidió, y Georgina Barbarrosa fue unánime. “Por eso no lo hice”, cerró, sobre su histórica enemistad con Moria Casán.