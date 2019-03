Lejos de la calma con la que declara en sus notas periodísticas, Fabián Cubero (40) habló sin rodeos de la tensa relación que mantiene con Nicole Neumann (38), la madre de sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4). Incluso, reveló el último conflicto que tuvo con su ex, que lo llevó a tomar medidas legales.

"Ellos tienen conversaciones fluidas y las chicas hablan todo el tiempo con su papá. De hecho, Nicole publica todo el tiempo que están allá". G-plus

"Los martes y miércoles son los días que me toca estar con mis hijas y me entero que están volviendo de un viaje el jueves, por medio de una de ellas. Como previamente a esto no hubo nada charlado, lo derivé al abogado, porque no es la primera vez que me pasa. Quiero ponerle un orden a estas cosas que pasan y que no son normales", dijo el futbolista de Vélez en El Espectador, el ciclo radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina, dando cuenta de que la modelo se habría llevado a las menores a Salta sin previo aviso.

Al corriente de la vida privada de su hermana, Geraldine "Gege" Neumann fue consultada por la resonante versión en Pampita Online y desacreditó la palabra de Cubero. "No sé cómo está la relación entre ellos, pero no creo que haya sido así porque tienen conversaciones fluidas. Las chicas hablan todo el tiempo con su papá y, de hecho, ella (Nicole) publica todo el tiempo que están allá. Seguramente sabía", dijo la panelista de Pampita, a favor del accionar de su hermana.

Luego, detalló: "Además, ese viaje lo viene planeando hace un montón, porque una de las mejores amigas de mi hermana es de Salta. Toda la familia sabía adónde iban. Y ellas estaban súper emocionadas de ir".