Gastón Soffritti compartió las fotos más lindas de su cumple con su novia y sus amigos: "Llegaron los 30"

A menos de un mes de haber quedado eliminado de Masterchef Celebrity 3 (Telefe), Gastón Soffritti, que dejó todo en las cocinas, cumplió 30 años.

¿Qué hizo el actor para su cumpleaños? Festejó en su casa con su novia, Antonella, sus mejores amigos y sus seres queridos.

Junto a una foto muy linda en el ascensor con su pareja y un montón de globos, y otras soplando las velitas, se mostró muy agradecido por haber celebrado su día especial rodeado de tanto amor.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE GASTÓN SOFFRITTI POR SUS 30 AÑOS

"Llegaron los 30. El paso del tiempo es inevitable pero viene acompañado de momentos que quedarán en la memoria de algunos tantos", expresó Gastón sobre su cumple.

"No es un año más. Siento que recién estoy empezando por más de que mi vida se parezca más a la de un señor de 50", agregó.

"Tengo la suerte de haber vivido momentos increíbles, de tener una familia, amigos, novia, compañeros de trabajo, también gente que no me conoce pero que me quiere como si fuese parte de su vida", contó, reflexivo.

Y se describió a sí mismo: "Me considero inquieto, jodón, serio, obsesivo, apasionado, busca, laburante, calentón, inconformista y varias cositas más. Me siento querido y eso no es poco, es casi todo".

Antes de cerrar, mencionó especialmente a su pareja.

"Gracias mi amor por la sorpresa que me armaste y a todos ustedes por los saludos de cumple", cerró, agradecido.