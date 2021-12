Gastón Pauls contó el rol clave que tuvo Agustina Cherri en su recuperación de las drogas: "Estaba perdiendo a la mujer que amaba"

Si bien Gastón Pauls hoy por hoy vive una vida plena, no le da la espalda a su pasado. De hecho, rememoró su adicción a la cocaína y reveló que su pareja de ese entonces, Agustina Cherri, lo ayudó a salir adelante.

En su programa, Seres Libres, el conductor contó que estuvo más de 24 horas consumiendo cocaína en su auto, un 28 de diciembre, con muchísimo calor y a puertas cerradas.

Y que cuando volvió a su casa, ahí estaba Agustina esperándolo. En ese momento, ella lo incentivó a que comenzara un tratamiento para dejar atrás sus adicciones y en ese momento comenzó su recuperación.

"Ahí estaba mi pareja que se había ido unos días de casa, harta de mis mentiras y de mis promesas incumplidas, de que iba a dejar de consumir... Nunca me voy a olvidar la tristeza de la mirada cuando vio mi estado", contó sobre la madre de sus dos hijos.

GASTÓN PAULS HABLÓ DEL ROL DE AGUSTINA CHERRI EN SU RECUPERACIÓN DE LAS DROGAS

Gastón relató la reacción de Cherri: "Me miró a los ojos, bajó la vista y se metió adentro de mi casa. Entré pidiéndole perdón, de rodillas. Era la vez número 100 millones que le pedía perdón, que le decía que no lo iba a hacer más, que esta vez era la última, que confiara en mí, que necesitaba que confiara... ",

"Estaba perdiendo a la mujer que amaba. Estoy enfermo y necesito ayuda, le dije”, rememoró Gastón.

Y reveló cuál fue la reacción de su pareja al verlo en ese estado.

"Por primera vez me miró, se levantó, fue hasta una agenda que tenía, agarró un número que tenía anotado, me lo dio y me dijo: ‘Mirá, ella trabaja con adictos, andá a verla’".

"Llamé a esta mujer y le dije 'estoy puesto, no puedo ir ahora' y me contestó 'vení mañana'. Y ahí arrancó mi recuperación: el 29 de diciembre del 2007", cerró, agradecido.