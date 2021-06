Gastón Dalmau es el gran campeón de MasterChef Celebrity 2: “Vale la pena esforzarse, luchar, caerse y levantarse”

Este jueves tuvo lugar la gala más esperada de MasterChef Celebrity 2 cuando se definió entre Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau quién se quedaba con el trofeo en la final del reality culinario.

Los dos actores dieron todo con sus tres preparaciones –entrada, plato principal y postre- que el jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, elogió a más no poder. Pero los tres chefs tenían que elegir a un campeón… ¡y fue Gastón!

“Después de 87 noches juntos, les quiero decir que los sentimos colegas. En lo que coincidimos es que vamos a hacer un cambio de lugar: ustedes van a venir a nuestro lugar porque se lo ganaron”, anunció Germán, mientras los cinco invertían posiciones. Donato de Santis fue el encargado de señalar que el ganador fue el actor, que regresó al país después de varios años para participar del reaity.

“Simple y elegante, nos regalaste emociones, muchas emociones”, le dijo Donato de Santis. “Sos un gran ejemplo para muchas chicas y chicos que vienen del interior porque con mucho esfuerzo lo lograste”, acotó Damián Betular.

“Yo no me animaba a hacer un reality. Nunca en la vida pensé que iba a hacer un reality. Pero vale la pena esforzarse, caerse y levantarse. Vale la pena”, señaló Gastón Dalmau, muy emocionado. “Agradezco al equipo increíble que hay acá, (…) a mi familia que me está mirando en casa, y a mi familia en Los Ángeles. Mi amor, te amo”, agregó el actor con el trofeo en la mano.