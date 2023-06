Gabriel Cartañá analizó a Tini Stoessel: las crisis, los ataques de pánico y la autoexigencia

El fin de semana pasado, Tini Stoessel comenzó con su gira en España y, sin contener el llanto, contó que estuvo tres semanas muy mal, producto de ataques de pánico y momentos de mucha angustia.

En A la Barbarossa abordaron el tema de la salud mental, de la mano del psicólogo Gabriel Cartañá, quien analizó a fondo la problemática.

"Para poder ayudar a alguien tenés que tener algo para poder ayudarlo", comenzó diciendo el psicólogo en el programa que conduce Georgina Barbarossa.

"Si yo fuera el terapeuta de Tini, y ella está atravesando una crisis, yo le diría 'no es tu momento de ayudar a nadie. Es un momento para ayudarte a vos misma. No te preocupes por los demás. Ya los ayudarás más adelante, cuando logres salir de esta crisis'", continuó.

"Si yo fuera el terapeuta de Tini, le diría 'no es tu momento de ayudar a nadie. Es un momento para ayudarte a vos misma'". G-plus

Deteniéndose en uno de los textuales de Tini Stoessel, el psicólogo expresó: "Ella en la entrevista dice 'nadie es más exigente conmigo misma que yo'".

"Ahí ya arrancamos mal porque ya no le preocupa el hater de afuera, le preocupa el hater de adentro que no te permite el error, que no te disculpa la equivocación. Vas vos sobre vos misma, cuando las cosas no alcanzan", señaló Cartañá.

Más sobre este tema Rodrigo de Paul se refirió al difícil momento que pasó Tini Stoessel: su contundente mensaje en redes

"Fijate cómo funciona el cariño de la gente. Termina funcionando disfuncionalmente. A una persona como Tini, que es muy querida por el público y que es muy autoexigente, lo que termina provocándole es que ella crea que tiene que estar a la altura del amor que recibió", agregó.

"La autoexigencia tiene que ver con los permisos. Hay que permitirse el derecho al error". G-plus

"Ella se siente en deuda porque recibe más amor del que da. Siempre se siente en falta. Eso la angustia, la angustia, la angustia, hasta que colapsa", apuntó el terapeuta.

"La autoexigencia tiene que ver con los permisos. Hay que permitirse el derecho al error. Somos falibles y el problema tiene que ver con cómo lo significamos", resaltó el psicólogo.

TINI STOESSEL ¿DEBERÍA PARAR DE TRABAJAR?

En ese marco, Noe Antonelli le preguntó a Gabriel Cartañá: "Si una persona sufre ataques de pánico, ¿es recomendable que esté arriba de un escenario?".

"Ese es un gran planteo. Una de las cosas que le platearía es que baje un poquito. Pero a veces ya tenés compromisos que no podés eludir. No sé cuál es la capacidad de Tini para bajarse del escenario, de manera imprevista, durante 4 o 5 meses", respondió el psicólogo.

"¿Qué se le dice a una persona que está sufriendo ataques de pánico antes de subirse a un escenario?", le retrucó la panelista.

"Yo la entrenaría. Le diría que se mentalice con que lo que va a vivir no es tan importante", dijo el profesional de la salud.

"Tener 100 mil personas vitoreando tampoco es tan importante. Cuando ella entienda que no es tan importante, las cosas empiezan a tomar otra dimensión", aseguró.

TINI STOESSEL HABLÓ DE SUS CRISIS Y ATAQUES DE PÁNICO

Antes de salir al ruedo de gira con sus mega shows, Tini Stoessel le dio una entrevista a El País y contó que tuvo fuertes ataques de pánico que le impedían salir de la cama.

"Gracias a mí familia y a mis amigos por acompañarme. Hace 3 semanas no estaba bien y no sabía si iba a salir con la gira, hoy es todo un logro poder estar acá”, dijo la cantante.

"Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales", continuó Tini, a corazón abierto.

"No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", afirmó la artista.

"Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio (Rodrigo de Paul), mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", finalizó Tini Stoessel, luchando en primera persona con ataques de pánico y momentos de angustia.