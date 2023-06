A Gabo Usandivaras se le escapó cómo nació el amor entre Noelia Marzol y Ramiro Arias: "Era un espectador"

Gabo Usandivaras reveló en diálogo con Mshow (de lunes a viernes a las 12 hs. por Ciudad Magazine) cómo nació el amor entre Noelia Marzol y Ramiro Arias.

“¿Algún miembro del elenco logró una cita con alguien del público?”, le preguntaron y el bailarín respondió: “Mi compañera Noelia Marzol es el mejor ejemplo”.

“Está casada con un espectador de Sex, tiene dos hijos con él. Se conocieron en el 2019 en una función”, agregó Usandivaras sobre la bailarina.

GABO USANDIVARAS CONTÓ LA EXPERIENCIA SEXUAL QUE TUVO GRACIAS A SEX

Gabo Usadivaras contó al programa de Ciudad Magazine la experiencia sexual que tuvo gracias a Sex y confesó: “Fue hermosa”.

“Yo tuve una experiencia con una pareja heterosexual por Sex; me parece y si no fuera por la obra no hubiese pasado”, dijo el bailarín y actor a Mshow.