Furor por Taylor Swift en Argentina: agotaron las entradas para los 3 shows en River

El lunes, los fanáticos agotaron en pocas horas el stock de la preventa de entradas de los shows del 9 y 10. Y este martes, desde DF Entertainment comunicaron una tercera fecha para el 11.

En cuestión de horas, los seguidores de Swift agotaron las localidades del tercer show. Furor por la primera visita de Taylor a la Argentina.

Este martes a la noche, DF Entertainment anunció que las entradas para los tres shows de Taylor Swift en el Estadio River se agotaron.

"Every night with us is like a dream... Taylor Swift | The Eras Tour hace historia en su primera visita a la Argentina y agota sus tres shows. 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE | ¡TICKETS AGOTADOS! ESTADIO RIVER PLATE", postearon en Twitter.