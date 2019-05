Desde que dieron a conocer su separación, los conflictos entre Nicole Neumann y Fabián Cubero (con cruce de declaraciones con Mica Viciconte, la actual de su exmarido) parece no tener fin. Ahora, la modelo recurrió a las redes sociales para volcar su enojo por las repercusiones que generaron las últimas novedades.

En las últimas horas se conoció una medida cautelar que determinó que si Cubero o Viciconte hablan de Nicole, suben a las redes fotos y/ o videos de las hijas del futbolista y Neumann, o hacen referencia a ellas en algún sentido, deberán pagar 500 mil pesos de multa.

"No tienen idea de lo que hablan, una lástima. Ni los tiempos, ni las formas, ni lo que pasa el día a día... sólo que yo no divulgo intimidades, ni pienso hacerlo". G-plus

Cansada de las críticas que llegaron a sus oídos, la panelista de Nosotros a la mañana compartió varios mensajes en Instagram Stories: "No tienen idea de lo que hablan, una lástima. Ni los tiempos, ni las formas, ni lo que pasa el día a día... sólo que yo no divulgo intimidades y demases, ni pienso hacerlo. Crean que si hay abogadas de familia actuando y la Justicia concede los pedidos, es porque pasan cosas que así lo ameritan", comenzó diciendo.

"No deberían opinar sin conocimiento de causa sobre cosas tan íntimas, ni juzgar sin saber la interna real. Yo no voy a exponer lo que pasa en mi familia por respeto a mis hijas y su padre. Lo que suceda del otro lado, me excede. Esta es mi forma y mi manera de resolver lo que no se puede (lamentablemente) con lógica y diálogo. Respeten. Gracias", agregó.

"Me cansé de las 'giladas' y las acusaciones, ¿se nota? ¡¡¡Y sí.... puede pasar algún que otro día!!! ¡¡¡Lo mejos es vivir sus propias vidas y tener contenido propio!!!". G-plus

Por último, la mamá de Indiana, Sienna y Allegra -frutos de su relación con el deportista, cerró: "Me cansé de las 'giladas' y las acusaciones, ¿se nota? ¡¡¡Y sí.... puede pasar algún que otro día!!! ¡¡¡Lo mejos es vivir sus propias vidas y tener contenido propio!!! (Consejo). Aprovechen ahora, porque después se me pasa este momento 'contestatario' y me importa todo lo que digan sin saber tres (emojis de huevos fritos)".

¡Tremendo!

Fotos: Capturas de Instagram Stories.