Furioso descargo de Matías Defederico ante las denuncias de Cinthia Fernández: "Te voy a sacar la careta"

El nuevo año trajo un nuevo enfrentamiento entre Cinthia Fernández y Matías Defederico que comenzó en las redes sociales pero este lunes trascendió a la TV con la participación de la ex angelita en Nosotros a la mañana.

Las declaraciones que hizo Cinthia frente al Pollo Álvarez y compañía sobre los eventos que sucedieron tras los festejos por el Año Nuevo provocaron que el exfutbolista lanzara su versión de los hechos que los llevaron a separarse, poniendo el foco en Franco Friguglietti como un tercero en discordia entre ellos.

Además, Defederico lanzó una serie de acusaciones muy fuertes contra su ex en una serie de stories de Instagram. “Te voy a contestar una por una porque no me voy a callas más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona. ¡Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas!”

LAS TREMENDAS ACUSACIONES DE MATÍAS DEFEDERICO CONTRA CINTHIA FERNÁNDEZ

“Primero, la más importante: sí estuve en el nacimiento de Fran, ¿o esta foto es trucada?”, escribió junto a una foto de ambos en el postparto. “Te acordás que ese día cag… a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa. El cual mi papá tuvo que venir a cuidar de las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle. En ese lapso fuiste al hospital sola por yo llegué al sanatorio y estuve presente en el parto de Francesca”, agregó.

Además, Defederico publicó una captura de los depósitos que le habría hecho a su ex, y se explayó al respecto. “Los últimos seis meses de depósito, pero puedo mostrar desde el día 1 de separados. ¿No pago tampoco? Ahora que vos quieras vivir como Wanda Nara y seas Cinthia Fernández eso es lo que decida el juez, no vos”, lanzó.

Finalmente, publicó una captura de un chat de Cinthia, que comprobaría su supuesta infidelidad. “Acá, pidiendo las llaves del cuarto de limpieza para verse con su compañero de trabajo. Sigo. ¡Ah!, de estos chats tengo 25 capturas, que algunas me dan vergüenza por las nenas”, concluyó Matías Defederico.