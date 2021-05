Furioso descargo de Lussich tras las críticas por no opinar de la vacunación de Rial en Miami: "¿Piensan que no tenemos los huevos para hablar?"

A doce días de que Jorge Rial se aplicara la vacuna contra el covid en Miami, el accionar del conductor de TV Nostra sigue generando revuelo, dado su contradictorio discurso.

Primero, Rial sostuvo que iba a esperar su turno para vacunarse en la Argentina y castigó duro a los famosos que viajaron a Estados Unidos haciendo uso de un "privilegio de clases". En ese marco, el periodista señaló a Yanina Latorre, quien en enero llevó a Miami a su mamá, Dora Caamaño, de 80 años, para darse la vacuna.

Con el correr de los meses, con la dificultad de acceder a su dosis en el país y siendo paciente de riesgo, Jorge tomó la decisión de aplicarse la vacuna en Miami y le llovieron las críticas.

En ese contexto, Yanina Latorre se cruzó en la radio con Adrián Pallares, a quien cuestionó filosa por no hablar de la vacunación de Rial y deslizó que las autoridades de canal América no se los permitía.

"Si no tenemos ganas de hablar de la vacunación de Rial, no tenemos ganas de hablar. ¿A quién tenemos que darle explicaciones de quién hablamos y de quién no queremos hablar?". G-plus

Indignado, y tras aclarar los tantos en ese mano a mano, Pallares expresó este mediodía en Intrusos: "Nos dicen 'hablen de que Rial se fue a vacunar'. De todo no hablamos y es porque lo decidimos nosotros. Acá nadie nos dice qué podemos decir y qué no".

"¿De verdad piensan que no tenemos los huevos para hablar de lo que queremos? ¿De verdad nos subestiman de esa manera? ¡Están muy equivocados! No nos conocen, pero ya nos van a conocer". G-plus

Mucho más vehemente y disgustado, Rodrigo Lussich miró a cámara e hizo su personal, y picante, descargo: "Básicamente, si no tenemos ganas de hablar de la vacunación de Rial, no tenemos ganas de hablar. ¿A quién tenemos que darle explicaciones de quién hablamos y de quién no queremos hablar? ¿Quién nos tiene que enseñar a nosotros a hacer televisión? ¿Vos?".

Redondeando el tema, el periodista agregó: "Nosotros hablamos de quien se nos da la gana y de quien no se nos da las ganas, no hablamos. Porque por algo hoy nos toca conducir este programa. No nos dicen que no, ni que sí. ¿Quién tiene que marcarnos la agenda? ¿De verdad piensan que no tenemos los huevos para hablar de lo que queremos? ¿De verdad nos subestiman de esa manera? ¡Están muy equivocados! No nos conocen, pero ya nos van a conocer".