Furioso descargo de Karina La Princesita, acusada de cobrar una cifra millonaria en un show en Quilmes: “Me tienen cansada”

Karina La Princesita hizo un furioso descargo luego de que la acusaran de cobrar 8 millones de pesos por participar de un concierto realizado por el ministerio de cultura de Quilmes el último fin de semana. A través de su cuenta oficial de Twitter, la cantante, indignada, dejó en claro que no le pagaron esa cantidad de dinero.

“Me tienen las bolas infladas con los 8M. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, expresó harta en sus redes sociales.

En otra publicación, Karina dio detalles de las internas del evento para desmentir los dichos y sentenció: “¿Querés más? Este show ni siquiera lo pagó la intendencia, lo hicieron de un sector privado y ni a ellos se les cobró tal suma. Espero que esta información totalmente verdadera sirva para que me dejen de romper las pelotas. Muchas gracias”.