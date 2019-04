En el último tiempo, Karina la Princesita decidió dejar de lado el bajo perfil que la caracterizaba para mostrarse como una mujer dueña de una personalidad fuerte y frontal.

Por caso, en las últimas horas, la cantante decidió realizar un fuerte descargo al ver una nota que le realizaron en Chismoses, el ciclo que conducen Luciana Salazar y Tartu en Net TV, hablando del video que realizó su hija Sol contra el bullying.

Enojada, Karina escribió: “Qué hipocresía ver que gente que se burló de mi y de muchos de forma cruel y despectiva, toque en su programa el tema del bullying con indignación. Más allá de tocar el tema con respeto, habría que empezar por casa. El cambio empieza por uno también, ¿no?”.

Y luego aclaró que se refería a Tartu: “Ya que quien conduce, en el 2013 hizo un informe en AM burlándose de mí, de forma cruel, violenta, despectiva y denigrante... y hoy como si nada tocan esos temas. ¡Qué hipocresía! Estaría bueno tocar esos temas disculpándose. Podemos tener errores y cambiar, ¿no?”.

Luego, compartió el video de Tartu criticándola en AM y expresó: “Señor Tartu, usted es uno de los tantos a los que tengo algo que decirle. Ya que soy generosa y le gusta hablar de bullying en su programa le ofrezco material, con un ejemplo claro de bullying y violencia, ejercido por usted mismo”.

Cuando sus seguidores le avisaron que el video había sido dado de baja, Karina lo describió: “¡Jajajajajajaj! ¿Lo dieron de baja? ¡Bueno lo cuento! Me trataba de gorda, de grasa, de puta, de ignorante, se reía, se burlaba, y lo más triste, se creía que él daba gracia, cuando lo que daba, era pena”.

Rápidamente, los usuarios encontraron otro video del periodista realizando comentarios despectivos sobre ella, esta vez en Intrusos. Además, le preguntaron a la cantante si había tomado medidas legales en contra de Tartu y ella respondió: “No. Ni lo voy a hacer. Primero porque la justicia ya tiene demasiado en que ocuparse. Segundo porque mi fin no es sacar rédito de esto. Solo no tolero la hipocresía. Y te aseguro que lo que hago hace sentir más fuertes a muchos que la pasan o pasaron como yo”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

Que hipocresía ver que gente que se burló de mi y de muchos de forma cruel y despectiva, toque en su programa el tema del bullying con indignación. Más allá de tocar el tema con respeto, habría que empezar por casa. El cambio empieza por uno también no?

A esto me refería. Ya que quien conduce, en el 2013 hizo un informe en AM burlándose de mi, de forma cruel, violenta, despectiva y denigrante... y hoy como si nada tocan esos temas. Que hipocresía! Estaría bueno tocar esos temas disculpándose. Podemos tener errores y cambiar no?