El furioso audio de Luis Ventura contra LAM: "Están equivocados, son ustedes los que generan el tema y se hacen los distraídos"

A cuatro meses y medio de la muerte de Diego Maradona y mientras continúa la causa judicial para determinar si hubo culpables en este trágico desenlace, Gianinna -la hija del Diez- y Luis Ventura volvieron a protagonizar un fuerte encontronazo y la relación parece no tener marcha atrás.

Ahora, indagado por el furioso descargo de la joven en su contra donde lanzó fuertes frases hablando del odio que le tenía Maradona, Ventura fue por más en una nota que dio para Los Ángeles de la Mañana.

Sin embargo, tras escuchar sus palabras, Pía Shaw (que estuvo al frente de la conducción en reemplazo de Ángel de Brito, quien se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho con un caso positivo de covid), fue contundente con su opinión: “Bueno, ahí estaba Ventura. Yo siempre se lo digo en privado, a mí no me gusta este Ventura. No quiero que siga tirando carpetazos de cosas, y más de alguien que ya no está. Para mí, es algo que ya está, basta. Hay un punto en el que hay que cortarlo”, lanzó, al aire.

Y lejos de pasar por alto sus declaraciones, Luis recogió el guante y respondió a través de un mensaje de audio que la presentadora compartió con las angelitas: "Si la que llamaste para decirme que me había escrito fuiste vos. Si los que me mandaron una cámara a la radio fueron ustedes. Me piden que me calle de un tema del que ustedes no se bajan. Ustedes son los que no se bajan, no es Luis Ventura. Se hacen los que desconocen el tema y son los primeros en tocarlo. Es más, creo que los únicos que siguen sosteniendo el tema ahora en pantalla son ustedes”, expresó, visiblemente enojado.

“Entonces, hay cosas que yo no entiendo. ¿Por qué me piden a mí lo que no hacen ustedes? ¡Háganlo ustedes! No hablen más de Gianinna, ni de Ventura a ver si lo aguantan. Son ustedes los que generan el tema y se hacen los distraídos. Están equivocados, no es así”, agregó.

Por último, las panelistas tuvieron su derecho a réplica que terminó en una frase a puro humor que disparó Pía para calmar las aguas con alguien que forma parte de su círculo íntimo: "Creo que he perdido un amigo" reflexionó.

¡Qué momento!