Furiosa respuesta de Luciana Salazar a Martín Redrado: "Nunca dije que era el padre biológico de mi hija"

Luciana Salazar desató su furia contra Martín Redrado luego de ver una nota del economista, diciendo con firmeza "no soy el padre de Matilda y no tengo ningún compromiso por cumplir".

A pocos minutos de que en Socios del Espectáculo pusieran al aire las fuertes declaraciones del político, Luli salió en vivo telefónicamente, enojadísima con su ex.

"Nunca salió de mi boca que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Espero que nadie más chicanee con ese tema. Y cuando digo biológico, es porque digo biológico", comenzó diciendo Salazar, con vehemencia.

"Pero Martín Redrado está mintiendo absolutamente en todo con este tema, de una forma descarada. Es mentira que no tiene obligaciones. Tiene obligaciones por muchos años. Y hay una firma bajo una escribana pública", continuó.

Indignada y en juicio con su ex, Luciana agregó: "No quiero que un periodista más me cuestione si me tiene que dar algo o no. Pregúntenle a él qué es lo que firmó. Él no es una persona que no sepa lo que firma… No tengo que contar sus obligaciones. Forman parte de mi vida privada".

"No puedo creer que sea tan descarado, que mienta tanto. Él no me está mintiendo a mí solamente", afirmó, muy molesta.

MARTÍN REDRADO NEGÓ SER EL PADRE DE MATILDA SALAZAR

A cuatro años y medio del nacimiento de Matilda Salazar, a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos, Martín Redrado miró a cámara y les puso fin a las especulaciones sobre su vínculo con la hija de su ex Luciana Salazar.

"Quiero decirlo con todas las letras, Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento. Luciana decidió tomar una decisión que yo respeté y apoyé mientras éramos pareja. Pero eso terminó hace 4 años", dijo el economista en Socios del Espectáculo.