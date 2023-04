Furiosa reacción en vivo de Virginia Gallardo al hablar del caso de Jey Mammon: "Me van a ver sacada"

En medio de los debates que se desatan en diferentes medios después de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammon por abuso, Virginia Gallardo se mostró muy eufórica e indignada al dar su opinión en Socios del Espectáculo.

“Para mí, este tema es muy sensible, me van a ver muy sacada. No es Lucas, no es Jey, me importa muy poco, así como le importó poco a la Justicia que lo dejó pasar”, comenzó diciendo la panelista del programa de eltrece, con vehemencia.

“Como esto, debe haber miles de casos. Acá se trata de una ley que no avala. Todos hemos sido adolescentes, no podés medir con la misma vara a una persona que tiene 16, que vive el amor de una ‘determinada’ manera, que si Lucas se enamoró o no, o si se decepcionó, a un hombre con experiencia pasados los 30 años”, agregó.

En esa misma línea, Virginia elevó la voz ante las cámaras: “Todos acá somos padres, no se mide con la misma vara. ¡No me importa la ley, la ley está mal! La ley ampara el consentimiento, ¿en qué cabeza cabe? ¡Con los chicos, no! A mí no me importa este caso, que este caso sea ejemplo de muchos otros. Está mal, a los 16 años uno tiene que estar con gente de su edad, porque empieza a conocerse. Todos hemos estado enamorados a los 16 y, después, nos damos cuenta que la vida te enseña otra cosa”.

“¡Nosotros también somos sociedad! Es lo que ocurre en la casa, no está bien esto. ¿Y nadie piensa en el Síndrome de Estocolmo, donde la víctima se enamora del victimario?”, cerró Gallardo ante la atenta mirada de sus compañeros.

EL ABOGADO DE LUCAS BENVENUTO HABLÓ DEL FAMOSO TWEET QUE ESCRIBIÓ JEY MAMMON HABLANDO DEL JOVEN EN 2011

En medio de las repercusiones que despertó el descargo de Jey Mammon a una semana de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso, Javier Moral –abogado del joven- habló de un tweet que el conductor escribió en 2011 en referencia al joven.

Todo comenzó cuando Débora D’Amato quiso sabe si aquel mensaje de Jey, donde se refería a Lucas como su ex, puede ser usado en el caso de un juicio. Ante esto, el letrado se sinceró en A la tarde.

“Hoy en día, se admiten en este tipo de cuestiones, la amplitud probatoria. Razón por la cual, todo elemento probatorio debería ser, sobre todo para la defensa, lo más amplio posible para permitir el juego armónico de la acusación y la defensa”, expresó Moral.

“Ese tweet, en el juicio, evidentemente tiene un alto valor probatorio”, agregó, dejando en claro que aquel mensaje –que logró despertar las dudas sobre qué edad tenía Benvenuto en aquel entonces- puede ser usado como prueba.