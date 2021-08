La furia de Nai Awada con el programa de Karina Mazzocco: "Jamás me sentí tan destratada e ignorada"

Nai Awada fue de vista a A la tarde, el programa que Karina Mazzocco conduce en América, pero no salió al aire. La artista contó que tuvo que esperar tanto que se cansó y se fue del estudio. Sin embargo, desde su casa apuntó muy fuerte contra la conductora y la producción.

"Es la primera vez que me levanto y me voy de un lugar. Trabajé muchísimo en América pero hacerme esperar una hora con situación de pandemia para una nota en piso sin que nadie siquiera venga a pedirme disculpas es una falta absoluta de respeto. Así estamos. No entienden la bronca que tengo, ni perdón me pidieron", expresó, enojadísima.

Acto seguido, detalló cómo se dio la situación que derivó en su abrupta salida del piso: "En el día de hoy fui invitada al programa de Karina Mazzocco, la cual respeto muchísimo. Llegué a la hora que me citaron, PUNTUAL. Me hicieron esperar afuera sin ofrecerme ni un vaso de agua y empecé a consultar cuándo venía yo ya que me habían apurado para llegara puntual... Esperé una hora y cuando me microfonearon y me sentaron en piso sin barbijo comenzaron con OTRO TEMA... Sin siquiera decirme, jamás me sentí tan mal... Era un poste de luz... Sin respeto ni consideración por el otro".

"Es la primera vez que me levanto y me voy de un lugar" G-plus

Entonces, remarcó que lo que más le dolió fue que no le pidieran perdón. "Aguanté una hora y cuarto ya que soy educada y esperaba mínimo que un productor se acercara a pedirme disculpas por esperar tanto en situación de pandemia. JAMÁS me sentí tan destratada ni ignorada... Perdí toda la tarde. Cero consideración", sumó.

Antes de despedirse, apuntó directamente contra Karina. "La conductora ni perdón me pidió. Jamás me pasó algo así y creo que algo de notas hice desde que arranqué. Trabajé un montón y JAMÁS vi tal desorganización ni falta de respeto... Gracias por hacerme perder todo el día entero. Así les va a ir", sentenció, con bronca.

¿Recibirá respuesta?