La furia de María Eugenia Ritó con Lolo Rossi tras declarar que fue con la que más le costó trabajar: "Estoy sacada"

Luego de que en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) leyeran una nota de Lolo Rossi hablando de lo difícil que fue trabajar con María Eugenia Rito, la exparticipante del Bailando pidió salir al aire y respondió sin filtro a la jefa de coaches.

“¿Con quién me costó más trabajar? Uh, fue con varios, pero ponele, con María Eugenia Ritó. Era divina, pero llegaba tarde y era muy difícil laburar con ella a veces. Y después hay miles de soberbios, pero tratamos de llevarlos bastante bien igual”, fueron los dichos de Lolo a Teleshow que reprodujeron en vivo.

Ante esto, Ritó optó por salir al aire y defenderse: “¡Estoy sacada, es cualquiera! Primero que nunca tuve problemas con nadie, siempre tuve excelentes bailarines y excelentes coaches así que me extraña de ella”.

María Eugenia Ritó: “¡Estoy sacada, es cualquiera lo que dijo Lolo (Rossi)! Primero que nunca tuve problemas con nadie, siempre tuve excelentes bailarines y excelentes coaches así que me extraña de ella". G-plus

“No sé por qué Lolo dijo eso. A mí me conocen todos ahí. Siempre estuve comprometida con todo y atenta al vestuario. Hasta tenía doble calzado y me llevaba mi propio peluquero”, cerró la exvedette, filosa.